Η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal που έχει μπει σε εορταστικό κλίμα, μοιράστηκε στο Instagram μια πολύ τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία, στέλνοντας παράλληλα τις δικές της ευχές για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Παύλο Ντε Γκρες και τη Marie Chantal να ποζάρουν με τα πέντε παιδιά τους σε ένα φωτεινό χώρο, με φόντο το πράσινο της φύσης.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Marie Chantal, η εικόνα λειτουργεί σαν ψηφιακή χριστουγεννιάτικη κάρτα, με ευχές στα ελληνικά και στα αγγλικά για καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο νέο έτος, υπογραμμίζοντας τον οικογενειακό και διεθνή χαρακτήρα της οικογένειας.

Η Marie Chantal συνόδευσε την δημοσίευση με το μήνυμα: «Happy Christmas and wishing you love, peace, happiness and sunshine in 2026! (Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και φως το 2026)».

