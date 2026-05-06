Στην κάμερα του “Buongiorno” και τη Νάσια Μανέντη μίλησε ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος αναφέρθηκε στα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την οικογένειά του. Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δεν απέφυγε τις ερωτήσεις για την υγεία του γιου του, Οδυσσέα-Κίμωνα, μετά το πρόσφατο ατύχημά του, ενώ τοποθετήθηκε και για το πολυσυζητημένο θέμα της αναγνώρισης του επιθέτου Ντε Γκρες.

«Είναι όλα εντάξει με τον γιο μου. Ευχαριστώ πολύ», είπε αρχικά ο Παύλος Ντε Γκρες.

Όσον αφορά την αναγνώριση του ονόματος της οικογένειας, ο Παύλος Ντε Γκρες σημείωσε: «Εγώ το είχα αναγνωρίσει ήδη, η κυβέρνηση το είχε αναγνωρίσει, το ΣτΕ έκανε κάτι παραπάνω γιατί κάπως ήθελε να το σταματήσει αυτό. Ευτυχώς δεν έγινε και παρέμεινε όπως είναι. Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας».

Τέλος, σε ερώτηση για τα πολιτικά του σχέδια, ο Παύλος Ντε Γκρες απάντησε: «Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια, κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι».

Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο Οδυσσέας–Κίμων Ντε Γκρες τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση. Με μια ανάρτηση στο Instagram, η μητέρα του, Μαρί Σαντάλ, είχε ενημερώσει ότι η κατάστασή του ήταν υπό έλεγχο, αλλά η οικογένεια αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της για το Πάσχα και να ταξιδέψει στη Φλωρεντία για να είναι κοντά του.

Ο ίδιος δεν μπορούσε να πετάξει για έναν μήνα, γι’ αυτό επέστρεψαν στο Λονδίνο με τρένο.

