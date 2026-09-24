Παύλος Ντε Γκρες: Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάλ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση

Μιλώντας για τη σχέση της οικογένειάς του με τον οίκο, ο Παύλος Ντε Γκρες ανέφερε: «Όπως σε κάθε οικογένεια που υπάρχουν κειμήλια, έτσι έχουμε κι εμείς, μερικά από τα οποία είναι και από τον συγκεκριμένο οίκο».

Στη συνέχεια, απάντησε για την παρουσία του στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον ζει μόνιμα στη χώρα. «Με βλέπετε αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και ζω εδώ μόνιμα. Είναι η αγάπη μου», είπε χαρακτηριστικά.

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