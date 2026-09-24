Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026,
Lifestyle

Παύλος Ντε Γκρες: Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάλ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση

Βρέθηκαν στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία του οίκου Βουράκη
Βασίλης Κοντζεδάκης
24.09.2026 | 12:00 UPD:24.09.2026, 12:18
Παύλος Ντε Γκρες: Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάλ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, και τη μητέρα του, Άννα Μαρία, στη βραδινή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία του οίκου Βουράκη.

Εκεί τον συνάντησε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας για την κάμερα του «Happy Day».

Μιλώντας για τη σχέση της οικογένειάς του με τον οίκο, ο Παύλος Ντε Γκρες ανέφερε: «Όπως σε κάθε οικογένεια που υπάρχουν κειμήλια, έτσι έχουμε κι εμείς, μερικά από τα οποία είναι και από τον συγκεκριμένο οίκο».

Στη συνέχεια, απάντησε για την παρουσία του στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον ζει μόνιμα στη χώρα. «Με βλέπετε αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και ζω εδώ μόνιμα. Είναι η αγάπη μου», είπε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr – Παύλος Ντε Γκρες: Στο Monaco Grand Prix με τη Marie-Chantal

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Παύλος Ντε Γκρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.