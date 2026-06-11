Ο Παύλος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Marie-Chantal, βρέθηκαν στο Monaco Grand Prix, ένα από τα πιο λαμπερά και πολυσυζητημένα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητικού και κοσμικού ημερολογίου.

Το ζευγάρι παρακολούθησε τον αγώνα στους δρόμους του Monte Carlo, συνοδευόμενο από την κόρη του, Olympia De Grèce, η οποία συχνά δίνει το «παρών» σε σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις μόδας, αθλητισμού και κοινωνικής ζωής.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές της παρουσίας τους στο Μονακό ήταν και η συνάντησή τους με τον θρύλο της Formula 1, Jackie Stewart, τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή που παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το Monaco Grand Prix συγκεντρώνει κάθε χρόνο μέλη βασιλικών οικογενειών, επιχειρηματίες, αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής και του αθλητισμού, μετατρέποντας το Πριγκιπάτο του Μονακό σε παγκόσμιο επίκεντρο λάμψης και πολυτέλειας.

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Marie-Chantal ξεχώρισαν με την κομψή και διακριτική τους παρουσία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους σχέση με τα σημαντικότερα διεθνή κοινωνικά και αθλητικά γεγονότα.

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