Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος έκανε μια προσωπική αναδρομή στη ζωή και την οικογένειά του.

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μίλησε με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, περιγράφοντας την πρώτη τους γνωριμία.

«Είμαστε 30 χρόνια μαζί! Έτυχε να πάω σε ένα πάρτι στη Νέα Ορλεάνη στο οποίο ήμασταν και οι δύο καλεσμένοι. Την γνώρισα εκεί και έμεινα ξερός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θυμήθηκε μάλιστα και μια στιγμή από την περίοδο του αρραβώνα τους: «Όταν μας ρώτησαν πόσα παιδιά θα κάνουμε, εγώ είπα τρία και εκείνη είπε πέντε και την κοίταξα… Πέντε είπε και πέντε παιδιά έχουμε. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να έχει κανείς, τα αγαπάω πάρα πολύ».

Ο Παύλος Ντε Γκρες στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της οικογένειας, τονίζοντας πως για να υπάρξει μια ισχυρή βάση χρειάζεται κοινό όραμα και αξίες.

«Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η σύζυγός μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά, έχει δική της εταιρεία. Πολύ καλή μητέρα και αφοσιωμένη στα παιδιά της. Έχουμε μια ενωμένη οικογένεια, κάτι που έμαθα και από τους γονείς μου», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη νέα τους ζωή στην Ελλάδα, αποκάλυψε πως η Μαρί Σαντάλ είχε ήδη δεσμούς με τη χώρα, καθώς επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα από τα νεανικά της χρόνια, γεγονός που έκανε την προσαρμογή πιο εύκολη για όλη την οικογένεια.

