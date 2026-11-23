Με χορό και έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε το γαμήλιο γλέντι για τον γάμο της κόρης του Παύλου Πολάκη, Σταυρούλας, το βράδυ του Σαββάτου.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστο κέντρο διασκέδασης στις Βρύσες, με πλήθος καλεσμένων να δίνει το «παρών» και να μοιράζεται τη χαρά της οικογένειας.

Το ζεϊμπέκικο του Παύλου Πολάκη

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν ο χορός του Παύλου Πολάκη προς το τέλος της βραδιάς. Ο βουλευτής σηκώθηκε στην πίστα και χόρεψε ζεϊμπέκικο, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το γαμήλιο γλέντι.

Ο ίδιος μοιράστηκε τη στιγμή μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε… και ήταν χιλιάδες!!!».

Η βραδιά είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Παύλο Πολάκη και τους δικούς του ανθρώπους, καθώς γιόρτασαν τον γάμο της κόρης του μαζί με συγγενείς και φίλους.

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