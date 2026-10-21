Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της συζήτησαν, με αφορμή τα όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τα μπάτσελορ πάρτι και την απιστία εκεί, το θέμα στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι», καταθέτοντας τις δικές τους απόψεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Παύλος Σταματόπουλος μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από μπάτσελορ πάρτι που είχε πάει, αποκαλύπτοντας ότι είχε καταλήξει να μοιραστεί το δωμάτιο με τον γαμπρό, αφού είχε κάνει την κράτηση του ξενοδοχείου και δεν είχε τη δυνατότητα να μπει στο δικό του δωμάτιο.

Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε την ταυτότητα του γαμπρού, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Παύλος Σταματόπουλος: Εγώ σε ένα μπάτσελορ έχω πάει… Χάλια πήγε, κοιμήθηκα με τον γαμπρό.

Βάλια Χατζηγεωργίου: Τι εννοείς;

Κωνσταντίνος Βασάλος: Τι λέει ο Παύλος σήμερα; Δώστε του να πιει έναν καφέ! Τι λέει ο κύριος;

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν αντέχω, αρχίζω και καταρρέω!

Παύλος Σταματόπουλος: Όχι, το δωμάτιό μου δεν υπήρχε… Το δικό μας ήταν πολύ mainstream, πήγαμε σε κάτι μπουζούκια.

Σίσσυ Χρηστίδου: Εντάξει παιδιά, μιλάει για τον δικό μου γάμο κι επειδή δεν του έκλεισα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Παύλος Σταματόπουλος: Όχι, μου έκλεισε δωμάτιο ξενοδοχείου, πήγα να αφήσω τη βαλίτσα μου και μου λέει να πάω το βράδυ.

Σίσσυ Χρηστίδου: Έκλεισε το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να μπει στο δωμάτιο. Εντάξει, κοιμήθηκες με τον Θοδωρή, τι έπαθες;

Παύλος Σταματόπουλος: Δεν πήγε πολύ καλά!

Σίσσυ Χρηστίδου: Τώρα το θυμήθηκες;

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