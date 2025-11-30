Το πρωί της Κυριακής 30/11, στην εκπομπή του Mega, Χαμογέλα και Πάλι, συζητήθηκε η αποκάλυψη και το σχόλιο που έκανε η Ναταλία Γερμανού για την απιστία, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι για ένα απλό λάθος της στιγμής δεν χρειάζεται να χαλάσει κάποιος το σπίτι και τη ζωή του, όσο εγωιστικό κι αν ακούγεται αυτό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε το λόγο και επισήμανε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τη λογική του στιγμιαίου λάθους, που κάποιος παρασύρεται από το πάθος, με τους συνεργάτες της να εκφράζουν τη δική τους άποψη. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε μια άλλη τροπή, με τον Νίκο Συρίγο να καλείται να απαντήσει εάν έχει ποτέ απιστήσει.

Αρχικά, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι για να λέει κάτι τέτοιο η Ναταλία Γερμανού σημαίνει ότι το κάνει και η ίδια αλλά το δέχεται και από τον οποιονδήποτε σύντροφό της και έπειτα σημείωσε: «Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την επιθυμία πια! Αυτό που μας διαφοροποιεί από τα ζώα είναι ότι έχουμε βούληση και παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό το ζωώδες ένστικτο δεν το καταλαβαίνω, μπορεί να μην το έχω. Εμένα η έλξη έρχεται μετά από εγκεφαλική χημεία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εγώ είμαι πιο πειθαρχημένος άνθρωπος».

Τότε, πήγε να μιλήσει ο Νίκος Συρίγος. Ωστόσο, ο Παύλος Σταματόπουλος τον σταμάτησε και τον ρώτησε: «Εσύ έχεις απιστήσει;». Στην αρχή απέφυγε να απαντήσει, ωστόσο έπειτα απάντησε: «Προφανώς όλοι έχουμε απιστήσει!», με την Σίσσυ Χρηστίδου να αναφωνεί: «Δεν είναι προφανώς…».

Τότε, ο ίδιος εξήγησε ότι συνέβη σε μικρή ηλικία και πρόσθεσε: «Εγώ το παραδέχομαι το λάθος μου. Όταν είσαι σε μια φάση αναζήτησης και είσαι στα πρώτα παιχνιδίσματα του έρωτα, δεν θα μπεις σε σχέση…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε: «Όταν αποφασίζεις να δέσεις τη ζωή σου με ένα άνθρωπο για μια ζωή, κάνεις μια συνειδητή απόφαση», με τον Νίκο Συρίγο να την ρωτά: «Το σημείο που τα αλλάζει όλα είναι ότι είναι επίσημα τα πράγματα;». Η ίδια αποκρίθηκε: «Όχι», εξηγώντας ότι θεωρεί τίμιο εάν κάποιος απιστήσει να το εξομολογηθεί στον εκάστοτε σύντροφό του με όποιο κόστος, διαφορετικά είναι κοροϊδία και προδοσία.

Στο τέλος, ο Παύλος Σταματόπουλος τους ζήτησε να σηκώσουν το χέρι όσοι έχουν απιστήσει από το πάνελ, με την Σίσσυ Χρηστίδου και τη Νόρα Καούρη να είναι οι μόνες που δεν το σήκωσαν.

govastiletto.gr – Νίκος Συρίγος: Απαντά πρώτη φορά για τη βόλτα χωρίς κράνος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη