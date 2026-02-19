Νέες φωτογραφίες του Pedro Pascal που κυκλοφορούν στα social media φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προσωπική του ζωή. Ο πρωταγωνιστής του The Last of Us εθεάθη σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον Αργεντινό Rafael Olarra, καλλιτεχνικό διευθυντή του Faena, με τις φήμες για τη μεταξύ τους σχέση να παίρνουν φωτιά.

Ο Pedro Pascal, λοιπόν, απαθανατίστηκε να περπατά αγκαλιά με τον Rafael Olarra, καλλιτεχνικό διευθυντή του Faena, με τα στιγμιότυπα να κάνουν γρήγορα τον γύρο του ίντερνετ.

Οι δυο τους, φωτογραφήθηκαν σε δρόμο του Μανχάταν, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πήγαν αργότερα σε κινηματογράφο της πόλης, για να παρακολουθήσουν μαζί την ταινία «Wuthering Heights». Οι εικόνες αυτές, όπως φαίνεται μαρτυρούν την έντονη σχέση που έχουν μεταξύ τους, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι σχετικά με τη προσωπική του ζωή.

Pedro Pascal , Rafael Olarra

Τον Απρίλιο του 2025, μάλιστα, ο Pedro Pascal, ανέφερε σε συνέντευξή του σχετικά με τη προσωπική του ζωή: «Πάντα με μπερδεύει όταν με χαρακτηρίζουν, σε όποιο μέσο και αν είναι, ως “κλειστό άνθρωπο” (με την έννοια της ιδιωτικότητας), γιατί είμαι το αντίθετο. Είμαι πολύ ανοιχτός στην προσωπική μου ζωή. Απλώς ξέρω ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο, ακόμη και χωρίς να υπάρχει αυτός ο τεράστιος φακός στραμμένος πάνω τους.»

Pedro Pascal and Rafael Olarra were spotted linking arms in New York over the weekend 👀 https://t.co/CwxoFeUitm pic.twitter.com/FEe0hz6g7q — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

