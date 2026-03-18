Η Πέγκυ Σταθακοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποκτήσει την κόρη της.

Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η επιθυμία της να γίνει μητέρα ήταν πολύ έντονη, ωστόσο η διαδρομή δεν ήταν εύκολη: «Το ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και είχα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Το έκανα 44 ετών».

Παράλληλα, θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, τονίζοντας πως η μητρότητα μπορεί να έρθει με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές ηλικίες: «Μαμά γίνεσαι από τη στιγμή που το πάρεις στην αγκαλιά σου… Μπορούμε να γίνουμε γονείς και πιο μεγάλοι».

Η ίδια αναφέρθηκε και στις ανασφάλειες που ένιωσε τον πρώτο καιρό μετά τη γέννηση της κόρης της, σημειώνοντας ότι οι φόβοι είναι απολύτως φυσιολογικοί για κάθε νέο γονιό, καθώς μαθαίνει να κατανοεί τις ανάγκες του παιδιού του.

Govastiletto.gr – Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Κοντεύω τα 63 και δεν έχω κάνει καμία αισθητική παρέμβαση»