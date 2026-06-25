Η Πέγκυ Σταθακοπούλου γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της με έναν πολύ προσωπικό και αυθεντικό τρόπο, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια αληθινή και «χωρίς φίλτρα» φωτογραφία της, στην οποία φαίνεται στο μπαλκόνι του σπιτιού της, χαλαρή και χαμογελαστή, καπνίζοντας και κάνοντας μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα.

Με αυτόν τον τρόπο έδειξε μια πιο καθημερινή και ανθρώπινη πλευρά της, μακριά από την εικόνα της σκηνής και της τηλεόρασης.

Στη λεζάντα της έγραψε: «Το κορίτσι στα 67 του χρόνια από σήμερα… ονειρεύομαι, ταξιδεύω και το μόνο που έχω είναι το ΤΩΡΑ μου. Χρόνια μου πολλά λοιπόν».

Μια ανάρτηση απλή, ειλικρινής και γεμάτη συναίσθημα, που ξεχώρισε για την αμεσότητά της και την αλήθεια της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peggy Stathakopoulou (@peggy.stathakopoulou)

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