Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της μητρότητας και την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως το να γεννήσει στα 40 ήταν ακόμη ένα ταμπού για την κοινωνία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός μίλησε για την κόρη της, Φραντζέσκα, η οποία είναι πλέον 13 ετών.

«Πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει και μας διάλεξε κανονικά, εμένα και τον Θανάση. Είναι πολύ ανεξάρτητη, και ήδη χτίζει τον χαρακτήρα της. Στα 18 της πιθανότατα θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει», ανέφερε η ηθοποιός για τη δυναμική προσωπικότητα της κόρης της.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη εξήγησε επίσης πόσο σημαντική ήταν η μητρότητα για εκείνη προσωπικά: «Ήταν πολύ ταμπού, όπως είναι ακόμα, ότι εγώ γέννησα στα 40 μου. Τώρα είμαι 53 και πιστεύω ότι το καλό DNA της οικογένειάς μου, μαζί με την ένταση και την αδρεναλίνη του θεάτρου, με κρατάνε σε φόρμα και ενεργό».

Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία της καθημερινής αφοσίωσης στο θέατρο: «Κάθε μέρα πρέπει να είσαι στο 100% και να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου από την προηγούμενη ημέρα. Αυτή η προσπάθεια αναγεννά τα κύτταρα και σε κρατάει ζωντανό».

Η Τρικαλιώτη δείχνει πως η μητρότητα, η δουλειά και η αυτοφροντίδα μπορούν να συνυπάρχουν, δίνοντας μια αίσθηση ολοκλήρωσης και προσωπικής ελευθερίας.