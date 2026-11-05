Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε στο Mezzo, για την πρεμιέρα των εμφανίσεών της, το βράδυ της Τετάρτης 4/11.

Με αφορμή τη λαμπερή βραδιά, η τραγουδίστρια μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών και απάντησε σε ερωτήσεις για την επικαιρότητα, μεταξύ των οποίων και για όσα έχουν προκύψει στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.

Αρχικά, η Πέγκυ Ζήνα είπε: «Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί. Εκτός σκηνής πάντα ξεχνάω το λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά».

Για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, η Πέγκυ Ζήνα είπε: «Δεν είναι σχόλιο αυτό που θα πω, είναι ένστικτο. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αγαπηθεί βαθιά και είμαι σίγουρη ότι αυτό όλο που γίνεται είναι μια φάση η οποία θα περάσει».

Για την απάτη με τη ΜΚΟ, είπε: «Έχω βοηθήσει αρκετές φορές, με όλη μου την καρδιά. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ με όλο αυτό. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την απάτη πρέπει να έχουν τη χειρότερη των ποινών».

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