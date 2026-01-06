Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή επέτειο γιόρτασαν η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας, καθώς συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής ζωής και πορείας.

Το αγαπημένο ζευγάρι θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τρυφερές αναρτήσεις στα social media.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν στο Instagram, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, ποζάροντας μπροστά σε μια εντυπωσιακή τούρτα που σηματοδοτούσε τη σημαντική αυτή επέτειο, με αναφορά στα ονόματά τους και στα 30 χρόνια που τους ενώνουν.

Η Πέγκυ Ζήνα συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη και τη βαθιά σύνδεση που τους κρατά ενωμένους όλα αυτά τα χρόνια.

Αντίστοιχα, και ο Γιώργος Λύρας επέλεξε να γράψει λίγα, αλλά ουσιαστικά λόγια, τονίζοντας ότι η κοινή τους πορεία συνεχίζεται με την ίδια αγάπη και αφοσίωση.

Η επέτειος αυτή αποτέλεσε μια ακόμα απόδειξη της σταθερής και δυνατής σχέσης τους, που μετρά τρεις δεκαετίες ζωής, αγάπης και συντροφικότητας.