Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση ζωής που έχει χτίσει με τον Γιώργο Λύρα, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες τόσο για τον κεραυνοβόλο έρωτά τους, όσο και για τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν όταν εκείνος χρειάστηκε να υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση καρδιάς.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν υπήρξε έντονη έλξη ανάμεσά τους, παρότι στην αρχή είχε δεύτερες σκέψεις λόγω της διαφοράς ηλικίας τους.

Όπως ανέφερε, προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της ότι ίσως δεν έπρεπε να προχωρήσουν τη σχέση τους, φοβούμενη μήπως χαλάσει η δυνατή φιλία που είχαν ήδη δημιουργήσει.

Παρόλα αυτά, όπως είπε χαρακτηριστικά, τίποτα δεν μπορούσε να τους κρατήσει μακριά. Η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα και από τη στιγμή που αποφάσισαν να είναι μαζί, δεν χώρισαν ποτέ ξανά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στην περιπέτεια υγείας του συζύγου της, όταν εκείνη βρισκόταν στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Πέγκυ Ζήνα περιέγραψε πως χρειάστηκε να παραμείνει για περίπου 20 ημέρες στο νοσοκομείο στο πλευρό του, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διαχειριστεί τον φόβο και την αγωνία της χωρίς να επηρεάσει την εγκυμοσύνη της.

Όπως αποκάλυψε, στάθηκε ψύχραιμη και δυνατή κυρίως λόγω του παιδιού που περίμενε, πιστεύοντας ότι όσα ένιωθε η ίδια επηρέαζαν άμεσα και το μωρό της.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ακόμη, πως μετά την επέμβαση ο σύζυγός της άλλαξε ριζικά τρόπο ζωής, αφήνοντας πίσω συνήθειες που επιβάρυναν την υγεία του και δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητά του.

Η εξομολόγηση της Πέγκυς Ζήνα ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση και τη βαθιά σύνδεση που έχει με τον Γιώργο Λύρα, ύστερα από πολλά χρόνια κοινής πορείας και δυσκολιών που, όπως φαίνεται, τους έφεραν ακόμη πιο κοντά.

