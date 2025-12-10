H Έλενα Παπαρίζου ήταν να εμφανιστεί στη χθεσινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Περιστέρι για το άναμμα του δέντρου. Ωστόσο, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, η ίδια δεν κατάφερε να δώσει το «παρών».

Στη θέση της βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα, η οποία χάρισε μια μοναδική συναυλία στον κόσμο που βρέθηκε εκεί για να διασκεδάσει και να γιορτάσει.

Τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση άνοιξε ο Γιώργος Τσαλίκης, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, έδωσε το επίσημο σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο λαμπερής περιόδου του χρόνου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων στο Περιστέρι.

