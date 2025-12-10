H Έλενα Παπαρίζου ήταν να εμφανιστεί στη χθεσινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Περιστέρι για το άναμμα του δέντρου. Ωστόσο, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, η ίδια δεν κατάφερε να δώσει το «παρών».
Στη θέση της βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα, η οποία χάρισε μια μοναδική συναυλία στον κόσμο που βρέθηκε εκεί για να διασκεδάσει και να γιορτάσει.
Τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση άνοιξε ο Γιώργος Τσαλίκης, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες.
Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, έδωσε το επίσημο σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο λαμπερής περιόδου του χρόνου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων στο Περιστέρι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – «Άκουγα ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα»: Η Πέγκυ Ζήνα μιλά για τη σκληρή κριτική συναδέλφων μετά την εγκυμοσύνη