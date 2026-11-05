Στην πρεμιέρα της στο Mezzo βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τηλεοπτικά συνεργεία και να απαντήσει σε ερωτήσεις για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για την υπόθεση απάτης που αφορά τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν είχε προσφέρει τη βοήθειά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύζυγό της, Γιώργο Λύρα, μιλώντας για τη σημασία που έχει η παρουσία του στη ζωή της.

«Έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο»

Μιλώντας για τη σχέση της με τον καλλιτεχνικό χώρο, η Πέγκυ Ζήνα παραδέχτηκε πως δεν αισθάνεται πάντα ότι ταιριάζει με τον τρόπο λειτουργίας του. Όπως εξήγησε, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες επιλέγει να απομακρύνεται από όσα συμβαίνουν γύρω της, καθώς δεν αισθάνεται άνετα με συγκεκριμένες καταστάσεις.

«Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί. Εκτός σκηνής πάντα ξεχνάω το λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε έτσι τη διαφορά ανάμεσα στην επαγγελματική της παρουσία πάνω στη σκηνή και στα συναισθήματα που βιώνει όταν βρίσκεται μακριά από αυτήν.

Η υπόθεση της ΜΚΟ και η αναφορά στον σύζυγό της

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε επίσης, στην υπόθεση που αφορά τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εκφράζοντας την έντονη απογοήτευση και την οργή της για όσα έχουν αποκαλυφθεί. Όπως αποκάλυψε, είχε στηρίξει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη οργάνωση, γεγονός που κάνει τις εξελίξεις ακόμη πιο δυσάρεστες για την ίδια.

Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον σύζυγό της, Γιώργο Λύρα, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει στη ζωή της και τη στήριξη που της προσφέρει.

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