Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem ήταν από τα ζευγάρια που ξεχώρισαν στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου βρέθηκαν για την πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Bunker».

Οι δύο Ισπανοί ηθοποιοί μαγνήτισαν τα βλέμματα και όχι μόνο για την εμφάνισή τους στο red carpet.

Η Penélope Cruz εντυπωσίασε με ένα κόκκινο φόρεμα Chanel, ενώ ο Javier Bardem δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο μπροστά στους φωτογράφους, αντάλλαξε φιλιά και έδειξε για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει, χαρίζοντας μερικά από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

Govastiletto.gr – Penélope Cruz και Javier Bardem: Η κοινή άφιξη στο φεστιβάλ Βενετίας