Στη Βενετία έφτασαν η Penélope Cruz και ο Javier Bardem, τραβώντας τα βλέμματα με την κομψή, αλλά διαφορετική μεταξύ τους εμφάνιση.

Το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στο Lido με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας Bunker του Florian Zeller, στην οποία πρωταγωνιστούν μαζί.

Για την άφιξή της, η Penélope Cruz επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Ferragamo, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και Chanel τσάντα. Ο Javier Bardem προτίμησε ένα πιο χαλαρό look, φορώντας μπλε πουκάμισο, jeans και λευκά sneakers.

Η ταινία Bunker είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, στο οποίο η Penélope Cruz και ο Javier Bardem υποδύονται το ζευγάρι Sophie και Miguel. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο. Η συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή, όμως, αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει τη σχέση και τον γάμο του.

Μάλιστα, ο σκηνοθέτης Florian Zeller έχει αποκαλύψει πως έγραψε την ταινία έχοντας εξαρχής στο μυαλό του τους δύο συγκεκριμένους ηθοποιούς.

Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο από την άφιξή τους στη Βενετία ήταν μια αυθόρμητη στιγμή κατά την επιβίβαση στο θαλάσσιο ταξί.

Η Penélope Cruz, θέλοντας προφανώς να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση, έβγαλε τις ψηλοτάκουνες γόβες της και τις παρέδωσε στον σύζυγό της.

Ο Javier Bardem, μάλιστα, τη βοήθησε να ανέβει στο σκάφος, σε ένα στιγμιότυπο που αποτύπωσε μια πιο καθημερινή και τρυφερή πλευρά του ζευγαριού, μακριά από τα φώτα του κόκκινου χαλιού.

Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό τους πρόγραμμα, έχουν αναφερθεί κατά καιρούς στη σημασία που έχει για εκείνους η οικογένεια και στην προσπάθειά τους να διατηρούν χρόνο αποκλειστικά για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

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Penelope Cruz holds hands with her husband Javier Bardem before ditching her heels to board her water taxi as the pair arrive in Venice https://t.co/Hoiu0mkRkv — Daily Mail (@DailyMail) September 7, 2026

Javier Bardem and Penélope Cruz arrived by water taxi at Hotel Excelsior for the 83rd Venice Film Fest on Sept 7, 2026. The duo stepped out to premiere Florian Zeller’s drama ‘Bunker’, written just for them.#JavierBardem #PenélopeCruz pic.twitter.com/ejZB6mgb4f — MTN (@movietv_news) September 8, 2026

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