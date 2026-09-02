Συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, πέντε χρόνια από την τραγική νύχτα που ο Mad Clip (Πίτερ Αναστασόπουλος) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη. Ο αιφνίδιος χαμός του είχε βυθίσει στη θλίψη την ελληνική μουσική βιομηχανία, σε μια στιγμή που ο τράπερ μεσουρανούσε με διαδοχικές επιτυχίες. Πέντε χρόνια μετά, οι δικοί του άνθρωποι και το κοινό του συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του και να ακούν τα τραγούδια του.

Το βράδυ της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου είχε σημειωθεί το μοιραίο τροχαίο, τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη λίγες ώρες πριν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από τον θάνατό του.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν τον ξεχνούν βρίσκεται και η Josephine, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνα από τη συγκέντρωση.

Η τραγουδίστρια υπήρξε φίλη και συνεργάτιδά του, με τους δυο τους να έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία μέσα από το «Fimi», ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο της ελληνικής trap σκηνής.

«Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», έγραψε η Josephine στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας τα λόγια της με tag στον λογαριασμό του Mad Clip.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Ήταν τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, όταν έγινε γνωστή η είδηση που πάγωσε το πανελλήνιο. Ο Mad Clip είχε βρεθεί νωρίτερα σε γάμο φίλων του και αποχωρώντας οδηγούσε την Porsche του στη Βουλιαγμένη. Περίπου στις 02.15, στη συμβολή της οδού Αθηνάς με τη Φανερωμένη, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα αρχικά σε κολώνα και στη συνέχεια σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τέτοια ώστε ο Mad Clip εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Ο 34χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πέντε χρόνια μετά, η εικόνα του κόσμου που επέστρεψε στο ίδιο σημείο δείχνει πως ο Mad Clip παραμένει παρών μέσα από τη μουσική του.

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