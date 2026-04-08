Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με το κοινό της μια δύσκολη στιγμή, καθώς έχασε πρόσφατα τον αγαπημένο της παππού. Στο νέο επεισόδιο του “BeWell” podcast, η παρουσιάστρια συνομίλησε με τον ειδικό παθολόγο και γεροντολόγο Μάριο Κυριαζή, εστιάζοντας στη σημασία της μακροζωίας και στις προκλήσεις που φέρνει το πέρασμα του χρόνου.

Στην κουβέντα που αναπτύχθηκε, η Χριστίνα Μπόμπα δεν δίστασε να αποκαλύψει τα δύσκολα τελευταία χρόνια του παππού της. Μάλιστα τόνισε πως η επιδίωξη της μακροζωίας δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική ή το κοινωνικό προφίλ, αλλά κυρίως με τη δύναμη και την υγεία που μας επιτρέπουν να ζούμε με ποιότητα και ανεξαρτησία όσο μεγαλώνουμε.

Συγκινημένη η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε: «Τον παππού τον έχασα πρόσφατα και το τελευταίο διάστημα της ζωής του ήταν στο κρεβάτι. Ήταν πολύ δύσκολα», προσθέτοντας πως η εμπειρία αυτή τής υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε την υγεία μας και να εκτιμάμε τους ανθρώπους γύρω μας.