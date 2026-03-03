Την τελευταία του πνοή άφησε ο Θρασύβυλος Γιάτσος, ο επί σειρά ετών Καλλιτεχνικός Διευθυντής του «Θέατρον» στον Ελληνικό Κόσμο. Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και τη στενή του συνεργάτιδα, Μιμή Ντενίση, με την οποία τον συνέδεε μια βαθιά προσωπική και επαγγελματική φιλία από το 2008.

Η ίδια θέλησε να τον αποχαιρετήσει και μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. Μεταξύ άλλων η Μιμή Ντενίση μίλησε για τις αμέτρητες στιγμές που μοιράστηκαν στο θέατρο, από ξενύχτια και δημιουργικές εντάσεις μέχρι μεγάλους θριάμβους. Όπως έγραψε, τσακώνονταν για τα φώτα, τα σκηνικά και τους ηθοποιούς, αλλά στο τέλος έφευγαν πάντα αγκαλιασμένοι.

Τον περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερο άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, μόρφωση, πνευματική διαύγεια, αισθητική και χιούμορ, έναν πιστό φίλο και στυλοβάτη του ελληνικού θεάτρου και του Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Τι ανέφερε η Μιμή Ντενίση για τη γνωριμία τους

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, την οποία συνόδεψε με μια κοινή τους φωτογραφία, η Μιμή Ντενίση ανέφερε: «Πόσα βράδια ξενυχτήσαμε μαζί στο θέατρο πόσες αγωνίες και θριάμβους μοιραστήκαμε πόσες φορές τσακωθήκαμε για τα φώτα τα σκηνικά τους ηθοποιούς και πάντα φεύγαμε αγκαλιασμένοι…. Ιδιαίτερος άνθρωπος ο Θρασύβουλος Γιάτσιος. Με έντονη προσωπικότητα μόρφωση κρίση πνευματική διαύγεια αισθητική χιούμορ».

Και συνέχισε: «Πιστός φίλος και στυλοβάτης του Ελληνικού κόσμου του θεάτρου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού ήταν εκείνος που κατάλαβε την αξία του έργου Σμύρνη μου αγαπημένη. Που μου έδωσε την ευκαιρία να το ανεβάσω όταν όλοι το θεωρούσαν επικίνδυνο θέμα. Από το 2012 που γνωριστήκαμε όταν ανέβασα εκεί το έργο η Πηνελόπη Δέλτα συναντάει τον Μάγκα δεν χωρίσαμε. Ανεβάσαμε το Σμύρνη μου αγαπημένη για 3 χρόνια, τον Εμίλ κ τους ντέντεκτιβ στο πρώτο έργο που έγινε για τον Καζαντζίδη το Η ζωή του όλη, και το Από Σμύρνη… Σαλονίκη για 2 χρόνια… Τα δύο έργα για την Σμύρνη έγιναν η μεγαλύτερη επιτυχία του θεάτρου. Μπορεί να τα έγραψα εγώ αλλά εκείνος τα πίστεψε και με την αμέριστη βοήθεια της Σοφίας Εφραίμογλου τολμήσαμε να το ανεβάσουμε».

«Δεν γίνεσαι πάντα φίλος με έναν καλό συνεργάτη. Ο Θράσος μου όμως έγινε φίλος καρδιάς. Το κενό που αφήνει στην ζωή και στην καρδιά μου είναι τεράστιο. Θράσο μου έφυγες πολύ νωρίς και θα λείψεις πολύ από τους φίλους σου από το θέατρο… Και από εμένα που σε θεωρούσα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου… Καλό ταξίδι… Θα σε θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη», έκλεισε την ανάρτησή της η Μιμή Ντενίση.

