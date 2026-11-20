Η Ζωή Κρονάκη έζησε, τις τελευταίες ημέρες, μια απώλεια, αφού όπως έκανε γνωστό έχασε τον πατριό της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς φίλους της, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στην ίδια ανάρτηση, η Ζωή Κρονάκη εξήγησε ότι η απώλεια αυτή ήταν ο λόγος που είχε απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα social media και είχε περιορίσει τις διαδικτυακές της δραστηριότητες.

«Καλησπέρα σας. Συνήθως δεν κάνω stories και το τελευταίο διάστημα απέχω και από τα social media, απέχω από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, είχαμε στην οικογένειά μας μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη απώλεια, μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του σαράντα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια, όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος μας. Τα έχουμε ανάγκη. Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή. Θα είμαστε μαζί με τον Τάσο και όλη την ομάδα, που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό. Θα σφίξω δόντια και θα έρθουμε στο “Καλημέρα είπαμε”. Να είστε όλοι καλά! Να προσέχετε τον εαυτό σας», είπε στο βίντεο που ανέβασε η Ζωή Κρονάκη.

Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε:

govastiletto.gr – Δύσκολες ώρες για τη Ζωή Κρονάκη και την οικογένειά της – «Μας λείπεις πολύ»