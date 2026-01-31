Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, με τον οποίο ήταν μαζί για σχεδόν 27 χρόνια.

Οι δυο τους μοιράστηκαν τρεις δεκαετίες ζωής, με τον Πύρρο να βρίσκεται πάντα δίπλα της, στηρίζοντάς την και μιλώντας για εκείνη με τρυφερά λόγια.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του μέσω ανάρτησης στο Facebook, γράφοντας με χιούμορ και συγκίνηση: «Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! Και μαντέψτε… μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!».

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, όταν η Ζωζώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ο Πύρρος είχε εκφράσει την αμοιβαία σύνδεση που τους χαρακτήριζε: «Δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι το δέσιμο που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της. Το “Μόνο που σε κοιτώ λιώνω” είναι ένα τραγούδι της που με συγκινεί πολύ. Ό,τι και να κάνει η Ζωζώ, το απολαμβάνω. Μόνο που με κοιτάει, γεμίζει από χαρά το πρόσωπό της, και φαντάζομαι η ψυχή της είναι εξίσου ευτυχισμένη».

