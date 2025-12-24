Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα Ακρίτα, ιστορικό στέλεχος της δημοκρατικής παράταξης και η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Η απώλειά της βυθίζει στο πένθος την κόρη της, Έλενα Ακρίτα, και την πολιτική σκηνή της χώρας, την οποία υπηρέτησε με σθένος για δεκαετίες.

Λίγα λόγια για τη Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη. Η Σύλβα Ακρίτα γνώρισε τον σύζυγό της, Λουκή, όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Παντρεύτηκαν το 1954 και αποκτήσανε μια κόρη, την Έλενα Ακρίτα.

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Η χούντα τη συνέλαβε και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Η δίκη των 31 μελών του Πατριωτικού Μετώπου στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών (15-21 Νοεμβρίου 1967) υπήρξε η πρώτη μεγάλη δίκη μελών αντιστασιακής οργάνωσης στη δικτατορία. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, που παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Στις 31 Οκτωβρίου 1986, ο Ανδρέας Παπανδρέου της ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις εκλογές του 1989 εκλέγεται και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του 1993 εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης. Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 1996, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική.

