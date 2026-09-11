Μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση πραγματοποίησε η Κατερίνα Δαλάκα, προκειμένου να αποχαιρετήσει ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή. Η πρώην νικήτρια του Survivor δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το τοπίο των Μετεώρων, συνοδεύοντάς την με λίγα, αλλά βαθιά συγκινητικά λόγια αφιερωμένα στη μνήμη της νονάς της.

«Καλό παράδεισο νονά, πάντα θα σε θυμάμαι με χαμόγελο και αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Δαλάκα.

Η Κατερίνα Δαλάκα έχει κατά καιρούς μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την προσωπική και οικογενειακή της ζωή, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για όλα όσα την αφορούν.

Αυτή τη φορά, μέσα από μια εικόνα με ιδιαίτερο συμβολισμό και ένα σύντομο μήνυμα, έκανε γνωστό το πένθος της, κρατώντας στη μνήμη της τη νονά της με «χαμόγελο και αγάπη».

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η Κατερίνα Δαλάκα φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο και στην προσωπική της ζωή. Η ίδια βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη, με τον οποίο τον Απρίλιο γιόρτασαν έναν χρόνο μαζί, ενώ το ζευγάρι έχει μοιραστεί κατά καιρούς τρυφερές στιγμές και κοινά ταξίδια.

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