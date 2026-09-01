Δύσκολες ώρες βιώνει η Πηνελόπη Πλάκα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας. Η γνωστή ηθοποιός τον αποχαιρέτησε με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας πως η απώλεια αυτή συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τις 15 Αυγούστου, όταν γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά του για τελευταία φορά. Παράλληλα, δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια, τιμώντας τη μνήμη του και τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Η ίδια αναφέρθηκε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο στη σχέση τους και στη σύνδεση που είχε πάντα η 15η Αυγούστου με την οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε να περάσουν χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσει πως η συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν… μόνο η δική της γιορτή, αλλά και τα γενέθλια του πατέρα της. Φέτος, όμως, η συγκεκριμένη γιορτή είχε μια ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η τελευταία που την έζησαν μαζί και έσβησαν παρέα τα κεράκια τους.

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ… Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου. Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά. Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα. Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε η ηθοποιός στα προσωπικά της social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐥𝐨𝐩𝐢 𝐏𝐥𝐚𝐤𝐚 (@pinelopiplaka)

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