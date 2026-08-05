Ώρες θλίψης περνά η Υρώ Μανέ μετά την απώλεια της μητέρας της. Την είδηση δημοσιοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω social media, σημειώνοντας παράλληλα πως η ηθοποιός και ο θίασος της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη παράσταση στη Χίο, αλλά να ανέβουν στη σκηνή και να της την αφιερώσουν.

Η συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος! Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη δύναμη που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να βρεθεί απέναντι στο κοινό, παρά τη συναισθηματική φόρτιση: «Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό, για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο. Κουράγιο Υρώ… Είμαστε όλοι πλάι σου… Καλό ταξίδι για την αγαπημένη σου μητέρα, που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά».

Η Υρώ Μανέ περνά μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τους φίλους και τους συνεργάτες της. Η αφιέρωση της παράστασης στη μνήμη της μητέρας της αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση από ολόκληρο τον θίασο.

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