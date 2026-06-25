Πένθος για τον Αργύρη Αγγέλου – «Πάλεψες όσο μπορούσες…»

Ο Αργύρης Αγγέλου μοιράστηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου, μια πολύ τρυφερή και προσωπική στιγμή με τους διαδικτυακούς φίλους του, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του γάτο, τον Μαξ. Ο ηθοποιός βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή, όμως ο αποχαιρετισμός συγκινεί και υπενθυμίζει τη δύναμη της αγάπης.

Μέσα από μια ανάρτηση γεμάτη αλήθεια, ο Αργύρης Αγγέλου είπε αντίο στον καλό του φίλο γράφοντας: