Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026,
Lifestyle

Πένθος για τον Αργύρη Αγγέλου – «Πάλεψες όσο μπορούσες…»

Βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή...
Βασίλης Κοντζεδάκης
25.06.2026 | 13:40 UPD:25.06.2026, 14:15
Πένθος για τον Αργύρη Αγγέλου – «Πάλεψες όσο μπορούσες…»

Ο Αργύρης Αγγέλου μοιράστηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου, μια πολύ τρυφερή και προσωπική στιγμή με τους διαδικτυακούς φίλους του, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του γάτο, τον Μαξ. Ο ηθοποιός βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή, όμως ο αποχαιρετισμός συγκινεί και υπενθυμίζει τη δύναμη της αγάπης.

Μέσα από μια ανάρτηση γεμάτη αλήθεια, ο Αργύρης Αγγέλου είπε αντίο στον καλό του φίλο γράφοντας:

«Δεν φοβόμουν τη μέρα που θα μεγαλώσεις…
Φοβόμουν τη μέρα που θα χρειαστεί να σε αποχαιρετήσω…
Και σήμερα ήρθε.
Σε κράτησα όσο μπορούσα…
Πάλεψες όσο μπορούσες…
Και στο τέλος μου άφησες δώδεκα χρόνια αγάπης για να με συντροφεύουν…».

 

govastiletto.gr – Πόσα χρήματα εισπράττει ο Αργύρης Αγγέλου από τις επαναλήψεις του «Παρά Πέντε»;

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