Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο Δημήτρης Πιατάς, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Λέλα Πιατά, έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο κόρες, την Ιωάννα και την Άννα, καθώς και δύο εγγόνια. Παρά την προσωπική του τραγωδία, ο γνωστός ηθοποιός τίμησε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ανέβηκε κανονικά στη σκηνή του θεάτρου Χορν το βράδυ της Παρασκευής (23/10) για την παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».

Τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας ανακοίνωσε στους θεατές στο τέλος της παράστασης ο συνάδελφός του, Γιάννης Βούρος.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι’ αυτό» είπε και προσέθεσε: «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».

Το κοινό χειροκρότησε και οι συνάδελφοι του έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Δημήτρη Πιατά που ήταν εμφανώς συγκινημένος, σύμφωνα με μαρτυρίες.

govastiletto.gr -Δημήτρης Πιατάς: Απαντά στον Γιάννη Σμαραγδή – «Απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό»