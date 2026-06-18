Ο Κώστας Μπακογιάννης είπε το δικό του «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ο γνωστός δημοσιογράφος, και ραδιοφωνικός παραγωγός, έφυγε από τη ζωή με την είδηση του θανάτου να προκαλεί θλίψη στο χώρο της δημοσιογραφίας.

Ο πρώην Δήμαρχος Αθηνών ανέβασε στα προσωπικά του social media μια φωτογραφία του Ανδρέα Μαζαράκη και έγραψε: «Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν ήξερε να ζει αλλιώς, παρά μόνο με πάθος. Αγαπούσε χωρίς όρους, αγκάλιαζε αληθινά, γελούσε δυνατά, πάλευε για όσα πίστευε. Δεν έκανε εκπτώσεις, ούτε στις ιδέες του, ούτε στους ανθρώπους του.

Από το Μεταξουργείο και τους αγώνες ενάντια στη δικτατορία, μέχρι τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, τον Αστέρα Εξαρχείων και τη θρυλική Μαντολινάτα, έμεινε πάντα ο ίδιος: αυθεντικός, ανεξάρτητος, γενναιόδωρος.

Για πολλούς ήταν ο δημοσιογράφος, ο πρόεδρος, ο άνθρωπος της γειτονιάς. Για μένα ήταν πάνω απ’ όλα ο Ανδρέας. Ένας αγαπημένος φίλος που μου θύμιζε ότι η ζωή αξίζει μόνο όταν τη ζεις ολόκληρη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Θα μας λείψεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Bakoyannis (@kostasbakoyannis)

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