Ο Κώστας Σόμμερ γνωστοποίησε, με ανάρτησή του στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου, ότι έφυγε η αγαπημένη του μητέρα, Σιμόνη, από τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία μαζί με την μητέρα του και μια πιο πρόσφατη, που κρατούσε στην αγκαλιά της το εγγονάκι της.

Ο Κώστας Σόμμερ συνόδευσε τις φωτογραφίες με το μήνυμα: «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σ’ ευχαριστώ για όλα… Για την αγάπη, την υποστήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη ηλιαχτίδα μου… Σ’ αγαπώ μαμά”.

Όπως ήταν αναμενόμενο δεκάδες φίλοι του έσπευσαν να του εκφράσουν δημόσια τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια της μητέρας του.

Δείτε το συγκινητικό μήνυμα του Κώστα Σόμμερ:

