Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη – Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

Δύσκολες στιγμές για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς η απώλεια της αδελφής του, τον βυθίζει στο πένθος.
Η αγαπημένη του αδελφή, Πολυάννα έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, έπειτα από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στην Αθήνα, όπου είχε μεταφερθεί προκειμένου να ακολουθήσει τις απαραίτητες θεραπείες.
Αυτή η νέα απώλεια έρχεται έξι μόλις μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, γεγονός που καθιστά την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τον τραγουδιστή και το στενό περιβάλλον του.
govastiletto.gr – Νότης Σφακιανάκης: Το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε μακριά από το τελευταίο αντίο στη σύζυγό του