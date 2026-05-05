Τρίτη 5 Μαΐου 2026,
Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη – Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

Έφυγε από τη ζωή έπειτα από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο
Βασίλης Κοντζεδάκης
05.05.2026 | 17:20 UPD:05.05.2026, 17:46
Δύσκολες στιγμές για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς η απώλεια της αδελφής του, τον βυθίζει στο πένθος.

Η αγαπημένη του αδελφή, Πολυάννα έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, έπειτα από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στην Αθήνα, όπου είχε μεταφερθεί προκειμένου να ακολουθήσει τις απαραίτητες θεραπείες.

Αυτή η νέα απώλεια έρχεται έξι μόλις μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, γεγονός που καθιστά την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τον τραγουδιστή και το στενό περιβάλλον του.

 

