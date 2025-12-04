Η Μαρίνα Σάττι επανήλθε στα social media μετά την περιπέτεια της υγείας της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις μέρες που πέρασε στο νοσοκομείο.

Όπως αποκάλυψε, ο τελευταίος μήνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επιθυμεί ακόμη να αποκαλύψει, την κράτησε μακριά, τόσο από το Madwalk, όσο και από τις εμφανίσεις της στην Αμερική, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της.

Πλέον αναρρώνει στο σπίτι της, αλλά θέλησε να μοιραστεί ένα μικρό κομμάτι από όσα βίωσε.

Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε με ορούς στα χέρια, ενώ η ίδια κάνει χιούμορ για το πόσο φοβάται τις βελόνες. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιασώ που τη φρόντισε όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και προς τους δικούς της ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της.

Με το γνωστό της ύφος, έγραψε πως ο μήνας που πέρασε ήταν «χάλια», ωστόσο πλέον νιώθει καλύτερα και προσπαθεί να απαντήσει στα πολυάριθμα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SATTI 🚗🎲🍻🍬👍💿🌊 (@marina_satti)

