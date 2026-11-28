Η Αλίκη Καραμανλή έζησε μια σημαντική στιγμή στην προσωπική και ακαδημαϊκή διαδρομή της, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έλαβε το πτυχίο της.

Η κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη ορκίστηκε στο πανεπιστήμιο, έχοντας στο πλευρό της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την ξεχωριστή μέρα για την κόρη τους.

Μαζί τους βρέθηκε και ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος Καραμανλής, με την οικογένεια να μοιράζεται τη χαρά της αποφοίτησής της.

Η στιγμή της ορκωμοσίας καταγράφηκε σε βίντεο, μέσα από το οποίο έγινε γνωστή η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού κύκλου για την 23χρονη Αλίκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νατάσα Παζαΐτη (@natasapazaitibhc)

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