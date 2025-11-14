Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το απόγευμα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025, η Άρια Παπανικολάου, κόρη του γνωστού πρώην καλαθοσφαιριστή Δημήτρη Παπανικολάου, παρουσίασε το πρώτο της βιβλίο σε μια συγκινητική εκδήλωση.

Σε ηλικία 19 ετών, η Άρια χρησιμοποίησε το βιβλίο της για να στείλει ένα δυνατό και αισιόδοξο μήνυμα. Παρά τον αυτισμό με τον οποίο ζει, θέλει να δείξει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρά του, να ξεπεράσει εμπόδια και να πετύχει πολλά στη ζωή του. Το έργο της αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμης για πολλά άτομα με παρόμοιες προκλήσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής και προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Την παρουσίαση τίμησαν με την παρουσία τους και μίλησαν καταξιωμένες προσωπικότητες: Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης και η Στέλλα Κυρίμη.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Φαίη Μαυραγάνη.

Ο πατέρας της, Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση της κόρης του, ήταν εμφανώς συγκινημένος και περήφανος για το επίτευγμα της Άριας.

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου:

«Πέσαμε έξω και στην πρόβλεψη για τον χώρο και στο αν θα φτάσουν τα βιβλία. Οι όρθιοι πολλοί, τα βιβλία τελείωσαν νωρίς. Στο τέλος όμως όλοι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε και οι ευχαριστίες στην ώρα τους. Συγχωρέστε μα αν μου διέφυγε να περάσω κάποιο story σας. Η συνέχεια προβλέπεται συναρπαστική», έγραψε σε ανάρτησή του στο τέλος της βραδιάς ο Δημήτρης Παπανικολάου.

