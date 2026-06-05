Την πρόσφατη τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη σχετικά με την παρουσία της στο Φεστιβάλ των Καννών σχολίασε ο Περικλής Κονδυλάτος, εκφράζοντας την άποψη ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το αν πλήρωσε ή όχι για να βρεθεί εκεί είναι υπερβολικά αυτοαναφορική.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο σχεδιαστής κοσμημάτων τόνισε πως συμπαθεί την Ιωάννα Τούνη, ωστόσο θεωρεί ότι τέτοιες αναλύσεις δεν αφορούν ιδιαίτερα το κοινό.

«Το βλέπω πολύ εγωκεντρικό να βγαίνεις και να αναλύεις αν πλήρωσες ή δεν πλήρωσες, λες και αφορά τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε πως οι καριέρες που χτίζονται μέσα από τα social media βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική ζωή των δημιουργών περιεχομένου, γεγονός που, όπως είπε, οδηγεί συχνά σε διαρκείς προσωπικές αναφορές και δημόσιες εξηγήσεις γύρω από την καθημερινότητά τους.

Govastiletto.gr – Περικλής Κονδυλάτος: Η σκληρή κριτική στην ΕΡΤ για Akyla