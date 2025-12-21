Με αφορμή τον οριστικό χωρισμό της Ανθής Σαλαγκούδη από το φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό, ο Περικλής Κονδυλάτος αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ότι χώρισε και εκείνος.

Ο Περικλής Κονδυλάτος αποκάλυψε: «Με την Ανθή Σαλαγκούδη είμαστε φίλοι και μιλάμε καθημερινά. Κι εγώ έχω χωρίσει και την παίρνω και κλαίμε… εγώ κλαίω, εκείνη είναι μια χαρά. Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο, γιατί εγώ επενδύω στις σχέσεις μου. Ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια», τονίζοντας ότι η δημοσιογράφος είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση.

Η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός αποφάσισαν από κοινού, και σε πολύ καλό κλίμα, να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στα προσωπικά τους.

Άλλωστε, και οι δύο βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση της ζωής τους. Από τη μια, η Ανθή Σαλαγκούδη, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα σε μεγάλο μιντιακό όμιλο και έχει θέσει την καριέρα της σε απόλυτη προτεραιότητα. Από την άλλη, ο Κοσμάς Κουμιανός, ο οποίος έχει αφοσιωθεί σε φωτογραφίσεις και σημαντικά projects.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαφορετικοί ρυθμοί και οι νέες προτεραιότητες και των δύο φαίνεται πως έπαιξαν το ρόλο τους. Οι δυο τους, αντιλήφθηκαν ότι η σχέση τους είχε πλέον κάνει τον κύκλο της και πως το καλύτερο και για τους δύο ήταν να προχωρήσουν χωριστά με σεβασμό και ωριμότητα.

