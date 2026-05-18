Ο Περικλής Κονδυλάτος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για την ανάρτηση που έκανε σχετικά με τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision 2026.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η τοποθέτησή του δεν αφορούσε προσωπικά τον νεαρό καλλιτέχνη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΡΤ διαχειρίζεται πρόσωπα και καταστάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή την ανάρτηση δεν την έκανα γι’ αυτό το παιδί, τον Ακύλα, την έκανα για την ΕΡΤ, η οποία εργαλειοποιεί όλους τους ανθρώπους για να δείξει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια ανθρωπιστική πολιτική και πουλάει συμπερίληψη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην παρουσία της Κατερίνας Βρανά, εκφράζοντας τη δική του άποψη για την τηλεοπτική εικόνα της κατά τη διάρκεια της μετάδοσης: «Το ίδιο ισχύει και για την Κατερίνα Βρανά… ήρθαμε όλοι οι τηλεθεατές σε αμηχανία. Δεν την είδα μια χαρά και θεωρώ ότι η ΕΡΤ χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν ήδη αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν τόσο την τοποθέτησή του, όσο και το γενικότερο κλίμα γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

