Τη διαφοροποίησή του από τις απόψεις του Σωτήρη Τσαφούλια σχετικά με το ζήτημα των αμβλώσεων εξέφρασε ο Περικλής Κονδυλάτος, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα του «Happy Day».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια, ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων τοποθετήθηκε επί του θέματος, τονίζοντας πως στον διάλογο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα οφείλει να συνυπολογίζεται και η προστασία του εμβρύου.

Ο Περικλής Κονδυλάτος σχολίασε τη θέση του σκηνοθέτη, σύμφωνα με την οποία κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για το σώμα της, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. «Μάλλον το βλέπει σε λάθος βάση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί αν είσαι τόσο ανθρωπιστής που να σε ενδιαφέρουν τα δικαιώματα του άλλου, σε ενδιαφέρουν και τα δικαιώματα του εμβρύου, το οποίο επίσης και αυτό θέλει να ζήσει», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής άσκησε κριτική στη woke κουλτούρα, την οποία θεωρεί ότι επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση. «Ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα ούτε πάνω στη ζωή ούτε στον θάνατο. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός. Αλλά φαίνεται ότι μας λείπει η ταπεινοφροσύνη και μας έχει φάει η woke ατζέντα και η woke κουλτούρα», κατέληξε ο ίδιος.

Τι είχε πει ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τις αμβλώσεις

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του δικαιώματος κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια για το σώμα της. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του για τις αμβλώσεις, εκφράζοντας την έκπληξή του για την κριτική που δέχτηκε.

«Δηλαδή να σε κατηγορούν για αμορφωσιά, η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες, το δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της. Και λες, απ’ όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δυο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που σπάσαν στερεότυπα, που έβγαλαν τον ερωτισμό τους, που έβγαλαν το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν εμένα σήμερα; Αντί να έρθει η Ελένη Λουκά, ας πούμε, να μου την πει, μου την λέει η Σαμπρίνα;», είπε ο σκηνοθέτης.

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