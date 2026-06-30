Ο Περικλής Κονδυλάτος έκανε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό ξέσπασμα μέσα από τα social media, αυτή το φορά με αφορμή το βίντεο της Ιωάννας Τούνη, στο οποίο η γνωστή influencer απάντησε στους επικριτές της λέγοντας ότι «κοιτάζει τον τραπεζικό της λογαριασμό και της περνάει». Ο σχεδιαστής κοσμημάτων δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τα πρότυπα που, όπως υποστηρίζει, προβάλλονται σήμερα στους νέους, κάνοντας λόγο για ηθική παρακμή και κοινωνική κρίση.

Ο Περικλής Κονδυλάτος ξεκίνησε να λέει: «Αισθάνομαι ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα σαν λαός και σαν φυλή και σαν εποχή και ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μας έχει απομείνει είναι να κάνουμε μια παραδοχή της κατάστασης. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι όχι ότι κάποιοι διαφωνούν μαζί μου που είναι κάτι φυσιολογικό… Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι κάνω ένα βίντεο 10 λεπτών και δεν γίνομαι κατανοητός ούτε καν για το περιεχόμενο. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είτε έχουν κατέβει ραγδαία οι δείκτες νοημοσύνης, και δεν εννοώ ότι εγώ είμαι ο Αϊνστάιν, είτε έχει διαστρεβλωθεί η ηθική των ανθρώπων τόσο πολύ που πλέον έχουν αντικατασταθεί οι έννοιες του σωστού με του λάθους και αναρωτιέμαι γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Για εμένα η απάντηση είναι γιατί ο κόσμος αν τα βάλει μπροστά στο μυαλό του και θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική και οι συνειδητοποιήσεις φίλοι μου έχουν πόνο. Επομένως, αποφεύγουμε την αυτοκριτική, αντιστρέφουμε τις έννοιες γιατί δεν γίνεται να έχουμε δύο μυαλά και έτσι όλα καλά και όλα ωραία. Δυστυχώς όμως εκεί που λέμε όλα καλά και όλα ωραία… έχετε δει σε κάτι κινούμενα σχέδια που ξεκινάει μια χιονόμπαλα από το βουνό και όσο κατεβαίνει μεγαλώνει και σε καλύπτει; Δυστυχώς νομίζω είμαστε σε μια φάση που μας προλαβαίνουν τα γεγονότα».

«Βλέπω μια διάσημη κοπέλα στα social media που λέει “βλέπω αυτούς που με βρίζουν και μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό…” το είδα στην εκπομπή του κύριου Λιάγκα. Αυτή η κοπέλα έχει το μεγαλύτερο λογαριασμό στο Instagram αυτή τη στιγμή και βγαίνει και λέει σε κορίτσια που την ακολουθούν ότι εγώ το επιχείρημά μου για αυτούς που λένε αρνητικά για εμένα είναι ότι κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Ο πιο επιδραστικός άνθρωπος δηλαδή τουλάχιστον για το Instagram είναι αυτός που λέει ότι πάνω από όλα είναι η ύλη, το χρήμα. Το φθαρτό που ο άνθρωπος είναι από τη φύση του φθαρτός. Έχουμε πάει σε ένα άκρο που δεν ξέρω αν δεν υπάρχει γυρισμός χωρίς καμία θεϊκή βοήθεια. Βέβαια, ο θεός του έχει δώσει του ανθρώπου ελευθερία. Με ανησυχεί πολύ αυτό, ότι ο πιο επιδραστικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή που τον ακολουθούν όλοι και που νομίζουν ότι πρέπει να τον ακολουθούν για να είναι μέσα στα πράγματα, βγαίνει και λέει ότι το ανώτατο επίτευγμα του είναι το χρήμα. Ακούστε!», συμπλήρωσε.

«Φέρνω παράδειγμα… εγώ είμαι έμπορος ναρκωτικών σε ένα υποθετικό σενάριο και να μου πει κάποιος καλά πουλάς ναρκωτικά στα νέα παιδιά; Και να πω ναι με λες αποτυχημένο ηθικά αλλά εγώ αν κοιτάξω τον τραπεζικό μου λογαριασμό έχω πολλά χρήματα», είπε για να φέρει ένα παράδειγμα σε αυτά που λέει.

«Ρε παιδιά από πότε έγινε αυτό η ανώτατη αρχή στη ζωή μας τόσο ξεδιάντροπα;», αναρωτήθηκε ο Περικλής Κονδυλάτος.

«Με ανησυχεί ότι κάποιοι γονείς θα πουν στα παιδιά τους ότι η ανώτατη αξία είναι το χρήμα. Επίσης σε μια εποχή που ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά βγαίνω και κάνω επίδειξη του πλούτου μου… Ο άλλος δεν έχει να πληρώσει το νοίκι, το ρεύμα… με ανησυχεί ότι κάποιος δεν σκέφτεται να μη βγω να προκαλέσω και να δείξω ότι έχω τόσα πολλά λεφτά. Να σου πω κάτι… το επιτρέπει ο Θεός να τα έχεις, δεν έχεις κάνει τίποτα μόνη σου», αναφέρει επίσης στο βίντεό του.

«Ακολουθείτε και κάνετε like σε αυτό το πράγμα που έχει τρόπο σκέψης αυτό τον σατανικό; Τίποτα δεν έχεις. Σε κάποια χρόνια θα είμαστε όλοι σκόνη και στάχτη. Μια ζωή έχεις που ο Θεός σου έδωσε για ένα χρονικό διάστημα για να πας από το Α στο Β, όχι για να πας από το Α στο Ω. Αυτό για εμένα είναι ξεκάθαρη κατάφορη κατάντια», ξέσπασε.

«Αισθάνομαι αποκαρδιωμένος. Είχα άλλες προσδοκίες από τη γενιά μας…», λέει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pericles Kondylatos (@pkondylatos)

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