Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Περικλής Κονδυλάτος το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, βρέθηκε σε κοσμικό event κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων, μεταξύ άλλων, σχολίασε θέματα της επικαιρότητας ενώ αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα.

«Εμένα αυτό το δικαστήριο που στήνεται στην τηλεόραση με δικαστή τον κύριο Λιάγκα και ένα δάχτυλο που βγαίνει από τη οθόνη και κρίνει τους πάντες λες και είναι η ανώτατη εξουσία, προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και νομίζω ότι, αν κοιτάξουν κάποιοι τα νούμερα, κουράζει και τον κόσμο. Τώρα ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει!», σημείωσε ο Περικλής Κονδυλάτος.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr -Περικλής Κονδυλάτος: «Δεν θα έπαιρνα την Μπάρκα σε καμπάνια μου! Δεν είναι καλά πρότυπα για την υγεία τα plus size μοντέλα»