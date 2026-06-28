Περικλής Κονδυλάτος: «Σταύρωσε» την Αθηνά Οικονομάκου για το νυφικό της – «Με τα βυζιά και τον κώλο έξω, τι να πω;»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έζησαν μια από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της κοινής πορείας τους, καθώς πραγματοποίησαν την τελετή ανταλλαγής όρκων τους στην Πάρο, το απόγευμα του Σαββάτου 27/6, παρουσία αγαπημένων προσώπων, φίλων και συγγενών.

Το ζευγάρι επέλεξε ένα ρομαντικό σκηνικό στο κυκλαδίτικο νησί για να γιορτάσει την αγάπη του, με αυτή την ιδιαίτερη μέρα να περιλαμβάνει συγκινητικές στιγμές, δηλώσεις αγάπης και λαμπερές εμφανίσεις από τους καλεσμένους. Το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου ήταν δημιουργία της Celia Kritharioti. Η επιλογή της ηθοποιού προκάλεσε πολλά σχόλια, αφού το βαθύ ντεκολτέ και οι διαφάνειες της δημιουργίας φαίνεται ότι δεν άρεσαν σε όλους.

Τη δική του έντονη άποψη εξέφρασε ο Περικλής Κονδυλάτος, ο οποίος μέσα από ένα story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram σχολίασε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων ανέβασε μια φωτογραφία της δημιουργίας και έγραψε: «Κάπου έλεος! Οκ, με την κακογουστιά έχουμε συνηθίσει. Αλλά στην εκκλησία κανένας σεβασμός; Εκτός κι αν δεν έγινε σε εκκλησία. Εκεί βάλτε και ζαρτιέρες, δεν μας νοιάζει. Έχει ευτελιστεί εντελώς η κοινωνία και αν μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης με τα βυζιά και τον κώλο έξω, τι να πω; Έχουμε πιάσει πάτο. Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι και πλέον δεν υπάρχει κανένας να πει: Σταθείτε!».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο σχεδιαστής εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του με την αισθητική της επιλογής για μια τόσο συμβολική στιγμή.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Ο ρομαντικός, πρώτος χορός του ζευγαριού στη γαμήλια δεξίωση