Ο Περικλής Κονδυλάτος επανήλθε με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αντίθεσή του στις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».

Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις της Lupita Nyong’o, η οποία συμμετέχει στην ταινία και έχει επιλεγεί για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Η επιλογή της ηθοποιού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το cast, με μέρος του κοινού να διαφωνεί με τη συγκεκριμένη διανομή.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα συνέντευξης της βραβευμένης ηθοποιού, στην οποία σχολίαζε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι γυναικείοι χαρακτήρες στα ομηρικά έπη.

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Περικλής Κονδυλάτος έγραψε: «Στις γυναίκες ο Όμηρος έδωσε πολύ χρόνο, στους πιθήκους δεν έδωσε, το έργο δεν είχε ζώα μέσα».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το περιεχόμενό της και να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις γύρω από το θέμα της διανομής των ρόλων και των δηλώσεων της ηθοποιού.

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