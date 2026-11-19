Μία από τις πιο παράξενες προτάσεις που έχει δεχτεί στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ο Περικλής Κονδυλάτος. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν του είχαν ζητήσει να κατασκευάσει μια δημιουργία που θα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικό μαγείας.

Ο σχεδιαστής μίλησε στο MadWalk26 Vidcast, όπου βρέθηκε μαζί με τον Βασίλη Ζούλια. Οι δύο δημιουργοί αναφέρθηκαν σε περιστατικά από την καριέρα τους, αλλά και σε ασυνήθιστες απαιτήσεις που έχουν δεχτεί από πελάτες.

Η ιδιαίτερη απαίτηση και η συγκεκριμένη όψη της Σελήνης

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Περικλής Κονδυλάτος περιέγραψε την πιο παράξενη παραγγελία που του έχει γίνει, εξηγώντας πως δεν προχώρησε τελικά στην υλοποίησή της.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η δημιουργία έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης.

«Για μένα το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει και δεν το έκανα, ήταν κάτι που περιλάμβανε η δημιουργία μου να τους βοηθήσει στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού μαγείας. Ήθελαν να το κάνω με μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης και δεν το έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ασυνήθιστη παραγγελία που δέχτηκε ο Βασίλης Ζούλιας

Ο Βασίλης Ζούλιας μοιράστηκε, από την πλευρά του, μια διαφορετική ιστορία από τη δική του επαγγελματική εμπειρία. Όπως ανέφερε, πελάτισσά του είχε ζητήσει να διακοσμήσουν ένα παπούτσι με αληθινά, φρέσκα τριαντάφυλλα και όχι με υφασμάτινα λουλούδια.

Σε αντίθεση με τον Κονδυλάτο, ο Ζούλιας και η ομάδα του αποδέχτηκαν την πρόκληση και πραγματοποίησαν την επιθυμία της πελάτισσας.

«Το πιο περίεργο πράγμα που μας έχει ζητήσει πελάτισσα είναι τα τριαντάφυλλα που θα είναι πάνω στο παπούτσι να είναι φρέσκα και όχι από ύφασμα. Φυσικά το κάναμε», ανέφερε.

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