Ο ηθοποιός Περικλής Λιανός μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, αναφερόμενος στην εποχή που ήταν δύσκολο να εκφραστεί κάποιος ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του.

«Στο παρελθόν, το να αποκαλύψεις τη σεξουαλικότητά σου ήταν κάτι που σε “έκαιγε” επαγγελματικά. Υπήρχαν ακόμα και περιστατικά όπου παιδιά έφευγαν από δραματικές σχολές για αυτό», σημείωσε ο ηθοποιός.

Ο Περικλής Λιανός σχολίασε επίσης την επίδραση του ρόλου του στη σειρά Το καφέ της Χαράς στην καριέρα του: «Ο χαρακτήρας του Θόδωρου με “έκλεισε” σε συγκεκριμένα πρότυπα ρόλων. Μου έλεγαν συνεχώς ότι μπορώ να παίξω μόνο κάτι σαν αυτόν. Ακόμα και σκηνοθέτες με απέρριψαν επειδή θεωρούσαν ότι δεν μπορώ να ερμηνεύσω κάτι διαφορετικό. Δεν ισχύει η άποψη ότι το θέατρο είναι πάντα ένα μεγάλο κρεβάτι — τόσα χρόνια δουλεύω χωρίς να χρειαστώ τέτοια πράγματα».

Σε παλιότερη συνέντευξή του, είχε μιλήσει για το προσωπικό του: «Ο γάμος και η οικογένεια δεν ήταν ποτέ στα σχέδιά μου. Ποτέ δεν φαντάστηκα τον εαυτό μου με μια γυναίκα ή με παιδιά. Η συντροφικότητα δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου. Μου αρέσει η ανεξαρτησία και η ελευθερία μου. Μπορεί να είμαι μοναχικός ή συναισθηματικά διαφορετικός, αλλά έτσι νιώθω πλήρης».