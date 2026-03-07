Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε ότι πέρασε μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer ανέφερε, την Παρασκευή 6/3, μέσα από ένα Instagram story της, ότι ταλαιπωρήθηκε από γρίπη, γι’ αυτό και έμεινε κλεισμένη στο σπίτι τρεις ολόκληρες ημέρες.

«On the road μετά από τρεις μέρες κλεισμένη στο σπίτι χαροπαλεύοντας με γρίπη. Και τι ωραίες μέρες κάνει έξω (Βέβαια, αυτή η μικρή αποχή από τα social μ’ άρεσε κάπως)», σημείωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο βίντεο που δημοσίευσε όσο φαίνεται να οδηγεί με το αμάξι της, έχοντας μαζί το σκυλάκι της.

Δείτε την ανάρτηση της:

