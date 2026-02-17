Η Καλομοίρα άνοιξε την καρδιά της στην διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε με την κατάθλιψη κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Και το έχω ξαναπεί. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω. Γέννησα και ήμουν καταβεβλημένη. Όταν γέννησα, ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν έδωσα με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα…», εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν έδεσα με τα παιδιά… Χρειάζεται τον χρόνο σου… Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου», συμπλήρωσε η Καλομοίρα.

Η σχέση της Καλομοίρα με τον Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Μπούσαλη ξεκίνησε το 2016. Αρραβωνιάστηκαν το 2009 και παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στο Long Island της Νέας Υόρκης. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τους δίδυμους Νίκο και Δημήτρη (γενν. 14 Δεκεμβρίου 2012) και την Αναστασία (γενν. 21 Ιουλίου 2016).

govastiletto.gr -Καλομοίρα: Το «αντίο» στον τηλεοπτικό της πατέρα, Χρήστο Πολίτη