Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τους δύο καλλιτέχνες να βιώνουν μια πρωτοφανή ρήξη έπειτα από μισό αιώνα κοινής πορείας και στενής προσωπικής και επαγγελματικής σχέσης. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος Θοδωρής Ρακιτζής τοποθετήθηκε για τη διαμάχη των δύο δημιουργών, επιρίπτοντας την ευθύνη για την ένταση στην εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας.

Τι είπε ο Θοδωρής Ρακιτζής

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Ρακιτζής μιλώντας στο Mega non stop, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι διαφορετικός αυτός ο τσακωμός. Εδώ βλέπουμε την Άννα Βίσση να είναι κλεισμένη σε μια γυάλα, άτομα δίπλα της τα οποία είναι εντελώς άπειρα στο να διαχειριστούν μια τέτοια μορφή, μια τέτοια καλλιτέχνιδα. Είδα την απειρία στη διαχείριση κρίσης, ανάμεσα στους δύο, γιατί η διαχείριση δεν έγινε από την Άννα, έγινε από την εταιρεία την καινούρια και μάλιστα έγιναν κινήσεις, όπου έδειξαν ότι πετάνε τον Νίκο Καρβέλα σαν στημένη λεμονόκουπα έξω από το παιχνίδι. Επίσης δεν μπορείς να κάνεις διαχείριση κρίσης, όταν ξαφνικά μου βγάζεις στη δημοσιότητα ότι συζητάνε με τους επόμενους που θα γράψουν τραγούδια για την Άννα Βίσση, όταν ξέρεις ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με νοητικές διαδρομές που λίγοι μπορούν να τις πιάσουν κι εσύ κάνεις κινήσεις επιπέδου δημοτικού. Δείχνει στάση νεοπλουτισμού από τη νέα εταιρεία βγάζοντας στη φόρα προσωπικά δεδομένα του Νίκου Καρβέλα, αδίκως. Άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση με αυτή τη δουλειά έχουν μπει γύρω της και έχουν φύγει όλοι οι σωστοί άνθρωποι. 30 χρόνια και ασπίδα της ήταν η Χριστίνα Πολίτη, η οποία είναι μια δημοσιογράφος που ήξερε να τη συμβουλέψει και να διαχειριστούν σωστά μια κρίση. Όλος ο κύκλος ετών ζωής πετάχτηκε κλωτσηδόν έξω από τη γυάλα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

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