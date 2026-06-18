Η Άννα Βίσση τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου περνάει χρόνο με τη μονάκριβη κόρη της, Σοφία Καρβέλα και τους εγγονούς της, Νίκο και Νέστορα. Μαζί της βρίσκεται και η κουμπάρα της και κολλητή της φίλη, Δήμητρα Κούστα, που μαζί έχουν ιδρύσει την D & A productions.

Η πρόσφατη συνάντηση της Βίσση με τον Marino στη Νέα Υόρκη

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, συνάντησαν τον διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino που έχει αναλάβει την ανακαίνιση και ανακατασκευή του νυχτερινού κέντρου «Αθηνών Αρένα», στο οποίο θα εμφανίζεται η Ελληνίδα σταρ την επόμενη σεζόν.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Άννα Βίσση μοιράστηκε ένα φωτογραφικό κλικ, το οποίο τράβηξε η κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα. Σε αυτό απεικονίζονται η Άννα Βίσση με κλειστά μάτια και δίπλα της ο εκκεντρικός αρχιτέκτονας με το χαρακτηριστικό στυλ.

«Οι αγαπημένοι μου άνθρωποι», έγραψε η Δήμητρα Κούστα στη φωτογραφία.

Η παρέα βρισκόταν στο Long Island, και συγκεκριμένα στο παραλιακό Southampton.

Προηγουμένως, η Άννα Βίσση παρακολούθησε από κοντά τον κρίσιμο αγώνα των New York Knicks στο Madison Square Garden. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον εγγονό της, Νίκο, ο οποίος είναι μεγάλος φαν της ομάδας, που κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA μετά από 50 χρόνια!

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Ποιος είναι ο Peter Marino

Πριν μιλήσουμε αναλυτικά για τον Peter Marino αξίζει να αναφέρουμε πως υπήρξε προσωπική επιλογή του ζεύγους Κούστα για να αναλάβει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της ελληνικής showbiz, την ανακαίνιση και ανακατασκευή του θρυλικού Αθηνών Αρένα.

Ο ίδιος αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους και επιδραστικούς αρχιτέκτονες στον κόσμο, ο οποίος έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια του luxury design, συνδέοντας αρμονικά αρχιτεκτονική, τέχνη και μόδα.

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Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1949, ο 77χρονος σήμερα Marino σπούδασε Αρχιτεκτονική και Ιστορία της Τέχνης στο Cornell University και το 1978 ίδρυσε το γραφείο Peter Marino Architect.

Σήμερα, η εταιρεία του απασχολεί πάνω από 160 συνεργάτες και δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, έχοντας αναλάβει projects που περιλαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες, flagship καταστήματα διάσημων οίκων μόδας, ξενοδοχεία και μεγάλα κτήρια.

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Ο Marino έχει ξανασυνεργαστεί με το ζεύγος Κούστα

Πριν αναλάβει το Αθηνών Αρένα, είχε σχεδιάσει την εντυπωσιακή έπαυλή τους στη Βουλιαγμένη, τη βίλα τους στο St. Barth και ακόμη και ένα από τα πολυτελή τους κότερα.

Χώροι που διηγούνται ιστορίες και ξυπνούν συναισθήματα: αυτή είναι η ουσία του έργου του Peter Marino. Η ίδια επιθυμία για ανατροπή αποτυπώνεται και στο προσωπικό του στυλ, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην πρόκληση και τη μοναδικότητα. Τα μαύρα δερμάτινα τζάκετ, τα καπέλα και τα τατουάζ δεν είναι απλώς ενδυματολογικές επιλογές, αλλά η biker ταυτότητα που τον καθιέρωσε στον κόσμο της μόδας και του design.

Έχει σχεδιάσει flagship boutiques για Chanel σε Νέα Υόρκη, Παρίσι, Τόκιο, Σεούλ και Κωνσταντινούπολη, ενώ για τον οίκο Dior δημιούργησε εντυπωσιακούς χώρους σε Παρίσι, Νέα Υόρκη και Μόντρεαλ. Το έργο του με τον οίκο Louis Vuitton περιλαμβάνει καταστήματα σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Σεούλ, τα οποία λειτουργούν ως ναοί της μόδας, όπου η αρχιτεκτονική γίνεται μέσο έκφρασης του brand και εμπλουτίζεται με έργα τέχνης υψηλού επιπέδου.

Ένα από τα πιο πρόσφατα εντυπωσιακά projects του Peter Marino είναι η πλήρης ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου της Tiffany & Co. στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει μεγάλα projects όπως τα Rosewood Residences & The Raleigh στο Miami Beach, το ultra-luxury ξενοδοχείο Cheval Blanc στο Beverly Hills και τη μεταμόρφωση του ιστορικού La Samaritaine στο Παρίσι σε ξενοδοχειακό και πολιτιστικό προορισμό. Κάθε έργο του χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πολυτέλειας και της αρχιτεκτονικής εμπειρίας.

Το project «Αθηνών Αρένα»

Ο χώρος θα ανακαινιστεί πλήρως με το κόστος του project να εκτιμάται στα 3 εκατ. ευρώ και την υπογραφή του Peter Marino.

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, μέσω της εταιρείας D&A Productions, έχουν την πλήρη επίβλεψη των εργασιών.

Τέλος να θυμίσουμε πως πριν λίγες εβδομάδες, η Άννα Βίσση τραγούδησε ζωντανά για τους καλεσμένους του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα στη δεξίωση που παρέθεσαν στην υπέροχη έπαυλή τους στη Βουλιαγμένη, για τα Ποσειδώνια. Δείτε ΕΔΩ.

Με πληροφορίες από: americanacademy, wikipedia.org

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